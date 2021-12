Kingdoms of Amalur bekommt nach zehn Jahren eine echte Erweiterung spendiert

In den letzten beiden Jahren ließ Publisher THQ Nordic das beliebte Kingdoms of Amalur wieder aufleben. Nach dem gelungenen Remaster für Nintendo Switch stand das Spiel im November auch bei PlayStation Plus zur Verfügung. Beide Versionen dürften neue Fans gewonnen haben.

Diesen Umstand nutzt man nun zu einer ungewöhnlichen Aktion: Zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung des RPGs wird man eine echte Erweiterung für Kingdoms of Amalur präsentieren. Am 14. Dezember erscheint Fatesworn und führt die Reise des Helden ohne Schicksal weiter.

Nachdem die Kristallkriege vorüber und Gadlow besiegt waren, hofften die Völker von Amalur darauf, dass der Frieden in ihren Landen einziehen würde. Und wenngleich es in der Tat Frieden in Amalur gab, machen doch Gerüchte über eine neue Bedrohung im fernen Westen die Runde. In den eisigen Bergen von Mithros ist kein Geringerer als Telogrus, der Gott des Chaos erwacht, schart Gefolgsleute um sich und droht, die ganze Welt ins Chaos zu stürzen.

Fatesworn bietet eine neue Story-Kampagne, ein neues Gebiet, natürlich neue Quests und Aufträge sowie neue Chaos-Dungeons in ganz Amalur. Neue Waffen und Rüstungen sind ebenso dabei wie eine neue Gameplay-Mechanik, neue Feinde und mehr.

Fatesworn benötigt das Basis-Spiel Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Und wer auf Nintendo Switch spielte, benötigt vorerst auch eine andere Plattform. Denn Fatesworn erscheint am 14. Dezember nur für PlayStation 4, Xbox One und PCs zu 19,99 Euro. Die Switch-Version soll aber 2022 folgen.

Bildmaterial: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, THQ Nordic, Kaiko