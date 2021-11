Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream stellt Plachta vor

Koei Tecmo und Gust haben heute den nächsten Charaktertrailer zu Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream veröffentlicht. Nach der Protagonistin Sophie Neuenmuller sehen wir heute Plachta. Allerdings handelt es sich um eine Plachta aus einer anderen Welt. Sie ist eine junge Alchemistin.

Neue Geschichte, neue Abenteuer, neue Plachta

Atelier Sophie 2 führt die Geschichte von Sophie und Plachta weiter. Als die beiden Kirchen Bell verlassen, entdecken sie einen riesigen Baum, den Plachta in einem Traum gesehen hat. Ein mysteriöser Wirbel zieht Sophie sogleich in eine Welt namens Erde Wiege.

Dort hört Sophie von einer Alchemistin, welche Plachta heißt. Als Sophie die Plachta in der anderen Welt aufsucht, trifft sie auf eine junge Dame, welche Sophie jedoch nicht kennt.

Grafisch will man beim Stil der Mysterious-Reihe bleiben, jedoch die Qualität von Ryza 2 erreichen. Die Gegenden können frei erkundet werden, wobei Kämpfe nahtlos starten. Insgesamt können bis zu sechs Charaktere mitkämpfen. Jeweils drei Duos kooperieren in den rundenbasierten Auseinandersetzungen.

Und ja, Alchemie spielt natürlich auch in Atelier Sophie 2 eine große Rolle. Die Materialien werden in Panels platziert und synthetisiert. Zuvor müsste ihr diese jedoch einsammeln.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream erscheint weltweit gleichzeitig am 25. Februar 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC-Steam. Für Sammler gibt es in Europa eine Premium Box sowie eine Special Collection Box.

Darüber hinaus kündigte man an, dass alle Käufer der physischen Erstveröffentlichung von Atelier Sophie 2 ein spezielles Wendecover und ein Bonusposter mit exklusivem Artwork von NOCO erhalten! Ihr könnt Atelier Sophie 2 bei Amazon für Nintendo Switch und PlayStation 4* vorbestellen.

Plachta in der Vorstellung

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, Koei Tecmo, Gust