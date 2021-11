The Elder Scrolls VI: Xbox-Exklusivität soll keine Strafe für eine andere Plattform sein

Bei der E3 2018 hat Bethesda The Elder Scrolls VI angekündigt. Seitdem ist einerseits noch einige Male Skyrim erschienen, andererseits wurde Bethesda von Microsoft aufgekauft.

The Elder Scrolls VI wird aller Voraussicht nach für PCs und Xbox erscheinen, etwas anderes kann man angesichts der Akquisition nicht erwarten. Im Interview mit GQ (es geht um den 20. Geburtstag von Xbox und mehr) sprach Phil Spencer über diese Ausgangslage.

Starfield wurde vor einigen Monaten exklusiv für Xbox und PCs angekündigt. Gleiches sieht Phil Spencer auch für The Elder Scrolls VI kommen, wie er GQ verriet.

„Es geht nicht darum, eine andere Plattform zu bestrafen, denn ich glaube grundsätzlich, dass alle Plattformen weiter wachsen können“, so Spencer. Was Xbox angeht, wolle er das „komplette Paket von dem, was wir haben“ anbieten. Und das gelte für alle Xbox-Franchises.

Und wann erscheint The Elder Scrolls VI?

Es wird noch eine ganze Weile dauern. „Wir wollen sicherstellen, dass wir es richtig machen“, sagte Todd Howard erst vor wenigen Tagen gegenüber IGN. „Wir hoffen, dass The Elder Scrolls VI die Wartezeit wert ist und dass es der Serie, wie sie bisher war, in einer großen, einflussreichen Art gerecht wird.“

Bildmaterial: The Elder Scrolls VI, Bethesda, Xbox Game Studios