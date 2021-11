Nintendo: Doug Bowser zu Beschwerden und Problemen mit Switch Online

Die Erweiterung von Nintendo Switch Online mit Spielen für Nintendo 64 und Sega Mega Drive sorgte zum Start für viel Kritik von Fans. Kurz darauf gab es erste Datamining-Funde zu möglicherweise weiteren N64-Games und wenig später wurde auch noch GoldenEye 007 vom Index gestrichen.

Im aktuellen Geschäftsbericht hatte Nintendo bereits verkündet, man wolle den Service „weiter verbessern und erweitern, um Dienste anzubieten, die die Verbraucher zufriedenstellen“.

Im Interview mit The Verge kommentierte Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, die Fan-Beschwerden zum Service und die Probleme zum Start. „Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Online-Funktionen und diese Spiele zu verbessern und in Zukunft durch noch mehr Spiele und Dienste einen Mehrwert zu schaffen“, so Bowser.

„Wir nehmen das Feedback [der Fans] sehr ernst und suchen weiterhin nach Möglichkeiten, die Gesamtleistung zu verbessern. Es geht für uns um Qualität und um großartige Inhalte zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, sichert Bowser zu.

Im gleichen Interview kommentiert er übrigens auch die jahrelangen Probleme mit den Joy-Con. Man würde „insgesamt kontinuierliche Verbesserungen“ der Joy-Con und der Analogsticks vornehmen.

