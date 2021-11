Shin Megami Tensei V: Dataminer findet Hinweise auf PS4- und PC-Veröffentlichung

Gerade erst ist Shin Megami Tensei V für Nintendo Switch erschienen. Mit 86 Punkten bei OpenCritic reiht es sich ein in die besten JRPG-Veröffentlichungen des Jahres. Doch übereinstimmend tadeln viele Rezensionen auch technische Unzulänglichkeiten.

Texturen-Pop-ins und schwankende Framerate, das sind Probleme, die es auf einer stärkeren Hardware nicht geben müsste. Ein Dataminer hat nun herausgefunden, dass sich im Code des Spiels der Hinweis auf Zielplattformen namens Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs versteckt.

Das kann alles bedeuten oder nichts.

Aktuell ist davon jedenfalls bisher offensichtlich nur die Switch. Es wäre nicht der erste Third-Party-Titel, der über die zunächst exklusive Switch-Veröffentlichung den Weg auf andere Plattformen findet. Travis Strikes Again: No More Heroes sowie Daemon X Machina oder auch Monster Hunter Rise sind einige weitere Beispiele.

Ähnliche Atlus-Veröffentlichungen wie Persona 5 Strikers oder Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster sind gleich für mehrere Plattformen erschienen. Shin Megami Tensei V ist seit dem 12. November für Nintendo Switch erhältlich.

via ScreenRant, Bildmaterial: Shin Megami Tensei V, Nintendo, Atlus