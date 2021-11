Tears of Avia: Das Strategie-Rollenspiel wird heute für PS4 veröffentlicht

Heute erscheint das Strategie-Rollenspiel Tears of Avia auch noch für PlayStation 4. Im Oktober erfolgte zuletzt die Veröffentlichung auf Nintendo Switch. Xbox One und PCs via Steam wurden bereits im letzten Jahr bedient. Falls ihr PlayStation Plus habt, gibt es eine Woche lang noch 20 % Rabatt. Es gibt deutsche Texte.

Publisher PQube Games und Entwickler CooCooSqueaky feiern das rundenbasierte Strategiespiel mit einem neuen Launchtrailer. Die Entwicklung des Spiels begann einst 2015 mit einer Kickstarter-Kampagne. Das Spiel nimmt euch dabei mit in die fantastische Welt von Estera.

Navigiere durch den Krieg zwischen zwei großen Stadtstaaten, entdecke die Geheimnisse hinter altehrwürdigen, schon lang verlassenen Städten und entscheide, wo deine eigene Moral liegt. Inspiriert durch alte Strategie- und die größten storybasierenden Spiele, kannst du eine moderne Version dieses Genres in ihrer eigenen, einzigartigen Welt erleben. Levle deine Gruppe nach deinem Wunsch und wähle zwischen fünf verschiedenen Klassen, hunderten von Fähigkeiten und dutzenden spielbaren Charakteren; alle mit ihrer eigenen persönlichen Geschichte. Entdecke all das und schmiede deinen eigenen Pfad in Tears of Avia.

Durch getroffene Entscheidungen kann der Spieler zudem die Geschichte und die Dynamik innerhalb der Party beeinflussen. Zudem gilt es eine vor Jahrhunderten verlorene Liebe zu ergründen und die vergessene Stadt Avalon zu suchen.

Der neue Launchtrailer zu Tears of Avia

