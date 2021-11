The King of Fighters XV: Das hat die Open-Beta am Wochenende für Fans zu bieten

Die Ende Oktober datierte Beta-Phase zu The King of Fighters XV steht unmittelbar vor ihrem Start. Daran erinnerte SNK heute noch einmal. Am Wochenende könnt ihr den neusten Teil der Kampfspiel-Serie ausprobieren, die Beta ist für alle Fans zugänglich.

Auch einige weitere Details zum Inhalte gibt es heute:

Die Open-Beta findet exklusiv auf PlayStation 5 und PlayStation 4 statt, mit Crossplay-Option zwischen beiden Konsolen. Teilnehmer können sowohl offline (Versus, Training, Tutorial) als auch online (Casual Match, Room Match) gegeneinander antreten und benötigen dafür kein PS-Plus-Abonnement.

Die Open-Beta beginnt am 20. November um 4:00 Uhr und kann dann bis zum 22. November um 15:59 Uhr gespielt werden. Auch über die spielbaren Charaktere klärte man heute auf:

Dolores

Shun’ei

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Chizuru Kagura

Yashiro Nanakase

Shermie

Chris

Laut Creative Director Eisuke Ogura setzt man auf die Grundtugenden der Serie, möchte aber auch einige neue Elemente hinzufügen. Besonders freut man sich auf Verbesserungen in Sachen Optik und Audio, da sei man bei der Entwicklung des Vorgängers einfach auf Grenzen gestoßen.

The King of Fighters XV soll am 17. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs (Steam, Epic Games Store, Windows 10) erscheinen. Koch Media übernimmt den globalen Vertrieb, wozu auch die physische Veröffentlichung* zählt.

Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, Koch Media