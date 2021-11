Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! erscheint im Dezember für Switch

Das im August in Japan veröffentlichte Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! wird als Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! am 7. Dezember für Nintendo Switch im Westen erscheinen.

Hinter diesem etwas sperrigen Titel versteckt sich der neueste Ableger der beliebten Yu-Gi-Oh!-Serie. SpielerInnen dürfen sich unter anderem auf das Spiel Yu-Gi-Oh! Rush Duel freuen, das in der Welt des „Yu-Gi-Oh! SEVENS“-Animes angesiedelt ist.

Dort dreht sich alles um die „Rush Duel“-Regeln, die der Protagonist Yuga Ohdo ins Leben gerufen hat. Sammelt neue Karten, gewinnt eure Duelle und werdet der beste Spieler!

In einem Zug kann man aus seiner Hand heraus das Feld mit mächtigen Monsterkarten füllen, nur, um im nächsten Zug direkt wieder so viele Karten ziehen zu können, bis man das Maximum auf der Hand hält. So kann das Momentum im Spiel jederzeit in eine andere Richtung schwingen – im einen Augenblick hat man die Kontrolle, im nächsten Moment schlägt der Gegner eiskalt zurück.

Neben einer Kampagne für EinzelspielerInnen wird das Spiel auch einen lokalen Mehrspielermodus bieten und Online-Zweispieler-Duelle. Die Veröffentlichung ist nur digital geplant.

Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!!, Konami