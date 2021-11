Jetzt gratis bei My Nintendo: Sichert euch ein Set Washi-Klebeband mit Wario-Motiven

Der Oktober verging ohne eine neue Prämie im My-Nintendo-Store. Insofern habt ihr hoffentlich schon wieder einige Platin-Punkte sammeln können. Denn heute gibt es wieder eine neue Prämie! Wario hat den Store gekapert.

Ihr könnt euch jetzt ein Set aus Washi-Klebeband mit passenden Motiven zu WarioWare: Get it Together! sichern, für das ihr 500 eurer Platin-Punkte und die üblichen Versandkosten opfern müsst.

Mit dem „WarioWare: Get It Together!“-Washi-Klebebandset kannst du dein Tagebuch ordentlich aufpeppen. Die drei von WarioWare inspirierten Designs sind richtige Hingucker! Das Klebebandset ist für 500 Platinpunkte als My-Nintendo-Belohnung erhältlich und wird in einer coolen WarioWare-Kartonbox geliefert.

Nur solange der Vorrat reicht. Nach wie vor ist die Kreditkarte die einzige Zahlungsoption. Der Bestellvorgang ist wie immer ein wenig kompliziert, daher nachfolgend beschrieben.

Besucht die Belohnungsseite für das Washi-Klebeband und löst eure Platin-Punkte gegen einen Code ein. Anschließend besucht ihr die Produktseite für das Washi-Klebeband und packt es in den Warenkorb. Im Laufe des Bestellvorgangs wird der eingangs erwähnte Code fällig – sonst geht nichts.

Bildmaterial: Nintendo