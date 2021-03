PlayStation 5 bald direkt von Sony: Online-Eigenvertrieb wird aufgebaut

Schon im Dezember suchte Sony per Stellenanzeigen einen Manager für PlayStation Direct Europe. Mit einem neuen Livestream-Format hat das nichts zu tun, sondern mit dem Verkauf. Konkret soll sich der Manager nämlich dem D2C-Geschäft widmen. D2C, das bedeutet direct to costumer. Vom Hersteller direkt zum Verbraucher also, ohne Umweg über den Einzelhandel. Wie GamesWirtschaft berichtet, ist Sony inzwischen fündig geworden.

Nun sucht man nach weiterem Personal, beispielsweise einem „E-Commerce Supply Manager“. Aufgabe ist es demnach, stete Warenverfügbarkeit für einen geplanten Online-Shop zu koordinieren. Dort sollen PlayStation-Konsolen, PlayStation-Spiele und Zubehör erhältlich sein.

Online-Fabrikverkauf hauseigener Produkte

Oder anders: Sony plant den Aufbau eines Online-Fabrikverkaufs der hauseigenen Produkte. PlayStation 5, Games und Co. müssen so nicht mehr den Umweg über den Einzelhandel nehmen. Das spart Kosten, außerdem hat man im Direktvertrieb die unmittelbare Kontrolle über Preisgestaltung und Präsentation. Auch in der Corona-Pandemie hat das D2C-Geschäft natürlich Vorteile, denn wann der stationäre Handel wieder schließt und öffnet, ist dann nicht weniger von Belang.

Natürlich hat Sony PlayStation bereits Online-Shops. In den USA wird sogar die PlayStation 5 über diesen Shop verkauft. Hierzulande gibt es den PlayStation Gear Shop, wo es vorrangig Merchandise zu Sony-Games gibt. Nun will man in Europa dem amerikanischen Vorbild folgen und es möglicherweise noch ausweiten.

Sony ist damit natürlich keinesfalls Vorreiter. Apple vertreibt mit Vorliebe selbst, auch Xbox hat einen eigenen Online-Store. PlayStation konzentriert sich im „PlayStation Store“ bislang hingegen nur auf digitale Produkte.

Wann der neue europäische PlayStation Store startet, ist nicht bekannt. Ob ihr dann einfacher an eine PlayStation 5 kommt, scheint auch fraglich. Dafür braucht es wohl vor allem eines: mehr PlayStation 5.

So steht es aktuell um PlayStation 5 im Handel

In den letzten Tagen hatten PS5-Jäger beispielsweise bei Expert*, Alternate* (im Bundle), Euronics* (mit gut funktionierendem Warteschlagensystem und MyToys (mit 50 Euro Aufschlag) wieder die Chance auf eine PlayStation. Außerdem gab es gestern ein Kontingent bei Media Markt und Otto.

Noch vor Ostern soll der neue Verkauf bei Amazon* beginnen – dort solltet ihr ab heute die besten Chancen haben. Nachfolgend eine Aufstellung autorisierter Händler. Es handelt sich überwiegend jeweils um Affiliate-Links*.

