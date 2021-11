Die No-Straight-Roads-Macher setzen in Ondeh Ondeh weiter auf Musik

Das malaysische Studio Metronomik sorgte zunächst für Aufmerksamkeit, da dieses von Wan Hazmer geleitet wird. Dieser war Lead Game Designer von Final Fantasy XV und deswegen im Rampenlicht. Das erste Projekt des Studios war das Musik-Action-Game No Straight Roads.

Nun hat man mit Ondeh Ondeh das zweite Projekt enthüllt. Wiederum setzt man auf Musik, nun allerdings in einem fantasievollen Setting. Der Ansatz ist völlig anders als bei No Straight Roads, macht man sogleich klar.

Ondeh Ondeh ist übrigens ein Dessert aus Malaysia. So soll auch das Spiel von malaysischer Kultur durchdrungen sein und eine charmante Geschichte und Erkundung bieten. Laut Game Director Wan Hazmer ist das den in No Straight Roads vorhandenen Bezügen zu Malaysia zu verdanken. Da diese gut angekommen seien, setze man nun voll darauf, so Hazmer.

Wie das aussieht und vor allem auch tönt, zeigen der erste Trailer und ein Musik-Teaser. Zu Plattformen und dem Veröffentlichungszeitraum äußerte man sich noch nicht.

via Gematsu, Bildmaterial: Ondeh Ondeh, Metronomik