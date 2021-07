Nintendo Switch: Das OLED-Modell ist eine Enttäuschung, aber es ist auch nicht für euch gemacht

Allerorts hörte man nach der Ankündigung der Nintendo Switch: OLED-Modell übereinstimmend eigentlich nur enttäuschte Stimmen. Eigentlich ist die Sache schnell abgehandelt. Ihr seid von dem OLED-Modell enttäuscht, weil es nicht für euch gemacht ist.

Es ist nicht die erhoffte „Nintendo Switch Pro“, auf die so viele Switch-BesitzerInnen gehofft haben. Eine echte technische Verbesserung, welche man auch tatsächlich auf dem Bildschirm sieht: 4K und eine schnellere Bildrate. Das haben sich die Fans gewünscht. Das bietet das OLED-Modell nicht und ganz offensichtlich soll es das auch nicht bieten. Nintendos OLED-Modell gibt sich ja auch keinerlei Mühe, technisch besser zu sein.

Wer bereits eine Nintendo Switch besitzt und vor allem am TV spielt, hat im Prinzip keinen Grund, sich das OLED-Modell zu kaufen. Der LAN-Eingang an der Station ist der einzige Vorteil, den man daraus ziehen würde. Die Station gibt es dem Vernehmen nach aber auch separat.

Wer bisher vor allem im Handheldmodus gespielt hat, der ist vielleicht längst zur Nintendo Switch Lite abgewandert. Und wer einmal mit der Lite (so wie der Autor) gespielt hat, der möchte die deutlich klobigere und schwerere „alte“ Switch eigentlich nicht mehr in den Händen halten. Das OLED-Modell ist genauso groß und schwer. Die Lite ist ergonomisch für HandheldspielerInnen eine immense Verbesserung. Mit dem OLED-Modell geht das wieder flöten.

Für wen ist das OLED-Modell denn nun gemacht?

Wenn also weder bisherige Switch-Fans, noch Lite-SpielerInnen das OLED-Modell kaufen möchten, ja wer denn dann? Die NeukäuferInnen natürlich. Das OLED-Modell ist eine klassische Revision, keine „Zwischen-Generation“. Sie wird in den nächsten ein oder zwei Jahren das alte Modell ersetzen – that’s it.

Dass die, an die sich das Modell eigentlich gar nicht richtet, trotzdem enttäuscht sind, hat natürlich Gründe. Einerseits sind da die großen Erwartungen an die Switch Pro, welche die Medien (auch wir, bei glaubhaften Quellen) seit Monaten schnüren. Die Gerüchteküche brodelte auf Hochtouren und kaum jemand konnte sich dem verwehren.

Von Erwartungen, Vorfreude und Hype

Erwartungen, Vorfreude und Hype sind natürlich auch Teil der Branche. Nicht nur wir nehmen das gerne mit. Die Vorfreunde und die Nachbetrachtung von E3-Events hat auch jetzt, da es die E3 eigentlich zwei Jahre gar nicht so richtig gab, nicht nachgelassen. Es macht mindestens genauso viel Spaß, sich über erwartete Ankündigungen zu freuen, wie Publisher und Hersteller im Anschluss zu tadeln, weil sie diese nicht erfüllt haben.

Es ist nicht so, als hätte man Publisher und Hersteller zu dieser Position gezwungen. Natürlich macht man gerne mit in diesem Zirkus. Auch, wenn Nintendo an den Erwartungen an die Switch Pro keinen Anteil hatte, so ist natürlich auch Nintendo gerne Teil des Geschäfts. Wie man mit Hoffnungen und Erwartungen der Fans spielt, zeigt sich ja in fast jedem Nintendo Direct.

Nintendo wird es verkraften. Und die großen Erwartungen an die „neue Switch“ sind ja irgendwie auch eine Ehre. Auch jetzt, da PlayStation 5 und Xbox Series schon lange zwei (oder drei) Ligen höher spielen, möchten Switch-Fans nicht auf die Switch verzichten. Eine bessere Wii U hat sich damals niemand gewünscht.

Bleibt die Frage, wann denn nun die echte Nintendo Switch Pro kommt. Oder doch gleich die Switch 2? Sicherlich wird es dazu bald neue Gerüchte geben. Wir werden (wahrscheinlich) berichten.

Bildmaterial: Nintendo Switch OLED-Modell