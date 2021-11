Entwickler von Genshin Impact arbeitet in neuen Studio an einem AAA-Open-World-Game

Entwickler miHoYo (Genshin Impact) hat bekannt gegeben, dass man in Montréal, Kanada, ein neues Entwicklerstudio eröffnet. Auf der offiziellen Website und bei LinkedIn sucht man bereits nach Personal. Über 100 EntwicklerInnen sollen ab sofort und bis 2023 eingestellt werden.

In dem neuen Studio soll nicht an Genshin Impact oder dem neuen Tears of Themis gearbeitet werden, sondern an einem brandneuen Spiel. Die Stellenanzeigen verweisen auf ein „brandneues AAA-Open-World Action-Adventure“ in einer „lebendigen, paranormalen Welt“.

via Siliconera, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo