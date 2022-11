Pokémon Karmesin und Purpur: Picknick-Dates mit Pokémon gipfeln in „echten“ Küssen

Einige Pokémon-Fans haben eine neue Beschäftigung gefunden: Sie versuchen, von einem bestimmten Pokémon bei fingierten Picknick-Dates ein Küsschen zu bekommen. Das ist schon ein kleiner Social-Media-Trend geworden, doch zunächst möchten wir eine Spoiler-Warnung aussprechen.

Die Geschichte betrifft nämlich die finale Evolution von Felori.

Das Pokémon Maskagato ist nicht nur wegen dieses neuen Umstandes beliebt, es hatte auch schon vorher viele Fans. Das lässt sich leicht an den unzähligen Fan-Artworks erkennen, welche die sozialen Medien bereits bevölkern. Nicht alle sind jugendfrei, was auch in der humanoiden Feline-Natur des Monsterchen liegen dürfte.

Doch die Küsschen, die sich TrainerInnen jetzt bei Maskagato abzuholen versuchen, sind nur putzig. Interagiert man mit Pokémon bei einem Picknick über den „A“-Knopf, so beugt sich das Pokémon freudig ein Stück vor und es fliegen Herzen über dem Pokémon umher.

Nun hat Maskagato exakt die gleiche Größe wie der Spieler-Avatar. Im Ergebnis sieht die Aktion deshalb nach einem Kuss zwischen Maskagato und dem Trainer aus, wenn sich der Trainer ganz nah vor Maskagato stellt und das richtige Timing hat.

Bei Twitter kursiert ein Video eines solchen Kusses mit Tausenden Retweets, bei Tiktok ein weiteres mit riesiger Reichweite, auch bei Reddit gibt es kräftig Upvotes. Und es gibt noch mehr. Manchmal schließt der Trainer sogar im Moment des Kusses die Augen und die Illusion ist perfekt.

Putzig, oder? Habt ihr das falsche Starter-Pokémon gewählt?

