Final Fantasy IX: Welche Inhalte das Entwicklerteam wegen Speicherlimits streichen musste

Anlässlich der Veröffentlichung von Final Fantasy IX bei PlayStation Now blickt Kazuhiko Aoki einmal mehr auf die Entwicklung des Klassikers zurück. Es geht dabei um die Arbeit auf Hawaii, wo das Spiel entstanden ist. Darüber hat der Event-Designer des Spiels schon in einem Rückblick berichtet, der anlässlich des 20. Geburtstags von Final Fantasy IX im letzten Jahr erschienen ist.

Diesmal geht es auch um Limitierungen, denen man sich gegenüber sah. „Das vielleicht größte Problem […] waren Speicherdatenlimits. Da wir auf der ersten PlayStation-Konsole arbeiteten, waren wir eingeschränkt durch die Datenmenge, die auf eine CD-ROM passte, und selbst mit vier CDs reizten wir diese Speicherkapazität vollständig aus“, erzählt Aoki.

Es „bedeutete, dass wir Abstriche machen mussten“

In der Endphase der Entwicklung berechnete man täglich die Datenmengen auf den CDs und teilte die Geschichte auf, damit alles einigermaßen passt. Soviel Mühe man sich auch gab, man musste Abstriche machen. Etwas, das viele Spiele in dieser Zeit ereilte.

„An einem bestimmten Punkt in der Geschichte teilt sich die Gruppe zum Beispiel auf, um vier Schreine anzugehen. Ursprünglich hatten wir vor, die Spieler jede Charaktergruppe im Kampf nutzen zu lassen, aber aufgrund der Speicherbegrenzungen blieb am Ende nur der Kampf mit Zidane und Quina im Spiel“, berichtet Aoki.

„Erschwerend kam hinzu, dass wir drei Monate weniger Zeit hatten, als ursprünglich geplant war, um die Master-Version des Spiels fertigzustellen. Der letzte Schliff war unglaublich schwierig“, so Aoki weiter.

Neben der neuen Veröffentlichung bei PlayStation Now ist Final Fantasy IX vor einiger Zeit auch für Nintendo Switch erschienen. Eine physische Version davon gibt es mit deutschen Texten in Asien, als Importhändler bietet sich Play-Asia* an.

Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix