PlayStation Now im November mit Mafia, Final Fantasy und Celeste

Sony hat das Line-up für PlayStation Now im November vorgestellt. Ihr dürft euch auf das nächste Final-Fantasy-Spiel freuen. Diese Spiele stehen ab heute in der Bibliothek zur Verfügung:

Mafia: Definitive Edition

Totally Reliable Delivery Service

Final Fantasy IX

Celeste

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Inzwischen besteht auch die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: Final Fantasy IX, Square Enix