ELEX II: Das Action-RPG aus Deutschland stellt seine fünf Fraktionen vor

Mit ELEX II geht es so langsam auf die Zielgerade, das merkt man auch an der zunehmenden PR zum Spiel. Kürzlich gab es einen Veröffentlichungstermin und man stellte uns die Collector’s Edition vor. Heute gibt es einen neuen Trailer.

Schwerpunkt sind heute die fünf Fraktionen, die sich die Macht in Magalan teilen. Da sind die Berserker, die im alten Fort der Outlaws einen Außenposten errichtet haben. Sie nutzen Elex, um Sprüche zu wirken.

Die Outlaws wiederum sind in verschiedene Gruppen zersplittert und gelten als – natürlich – Gesetzlose. Die Albs haben aus ihrer Niederlage gelernt und den Konsum von Elex drastisch eingeschränkt. Die Kleriker sind berühmt für ihre Liebe zu Technik und Maschinen.

Eine brandneue Fraktion stellen die Morkons dar:

Als der Meteor Magalan traf, flüchteten einige Überlebende in ein unterirdisches Tunnelsystem, wo sie ein Leben voller Dunkelheit und Entbehrungen führten. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, ihre Isolation aufzugeben. Rücksichtslos wollen sie ihren Glauben in ganz Magalan verbreiten und jeden, der sich ihnen in den Weg stellt, hinwegfegen.