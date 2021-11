Action-RPG aus Deutschland: ELEX II bekommt Termin und eine Collector’s Edition

Wie der Publisher THQ Nordic und der in Essen ansässige Entwickler Piranha Bytes nun bekannt gaben, soll der Nachfolger des recht erfolgreichen Action-RPGs ELEX nun am 1. März 2022 für PlayStation, Xbox Series, Xbox One und PCs via Steam erscheinen.

Schicke Collector’s Edition für Fans vorgestellt

Zusätzlich zur Standard-Variante von ELEX II soll es auch eine Collector’s Edition mit zusätzlichen Inhalten geben. Die Collector’s Edition, welche zum Preis von 149,99 Euro erhältlich sein wird, enthält neben dem Hauptspiel selbst auch eine 23 cm große Figur von Alb, den offiziellen Soundtrack, das offizielle Artbook, einen Schlüsselanhänger, ein exklusives Steelbook und ein Album mit Konzeptzeichnungen des Spiels enthalten.

Der Planet Magalan hat nach den Ereignissen aus ELEX einige friedliche Jahre gesehen und vieles hat sich verändert: Neue Fraktionen haben die Bühne betreten, alte sind untergegangen. Die Versuche der Berserker, der Planeten wieder zu begrünen haben Früchte getragen und nach dem Sieg über den Hybriden geht von den Albs keine Gefahr mehr aus. Doch unser Held Jax weiß von einer noch dunkleren Bedrohung, die ihre Schatten auf Magalan wirft und so liegt es an ihm, die Völker Magalans zu vereinen und sich dieser Dunkelheit gemeinsam entgegenzustellen.

Der offizielle Story-Trailer zu ELEX II

via Gematsu, Bildmaterial: ELEX II, Piranha Bytes / THQ Nordic