Das Anime-Mecha-RPG Wolfstride wirft euch in einen elitären Mecha-Wettbewerb

Publisher Raw Fury und das brasilianische Indie-Kollektiv OTA IMON Studios werden am 7. Dezember das Anime-Mecha-RPG Wolfstride für PC-Steam veröffentlichen. Das taktische Rollenspiel zeigt sich in einer Schwarz-Weiß-Grafik.

Drei ehemalige Komplizen sind an einem Wendepunkt in ihrem Leben angekommen. Als sie auf den schrottreifen Mecha Cowboy treffen, schließen sie sich wieder zusammen, um am elitärsten Mecha-Wettbewerb des Planeten teilzunehmen. Dem Ultimate Golden God Tournament. Ja, das klingt auch ziemlich elitär.

Nutzt die Fähigkeiten des Trios, um in den rundenbasierten Kämpfen gegen andere Mecha-Gegner zu bestehen. Nebenbei setzt ihr euch mit bitteren Entscheidungen aus eurer Vergangenheit auseinander.

Bildmaterial: Wolfstride, Raw Fury, OTA IMON Studios