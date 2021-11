Ein Jahr PlayStation 5: Jim Ryan bedankt sich für eure Geduld beim Kauf der Konsole

Heute vor einem Jahr ist Sonys PlayStation 5 erschienen und auch so lange Zeit nach der Erstveröffentlichung findet man die Konsole nicht in den Regalen. Jede einzelne Konsole, die zu Händlern kommt, wird sofort an Endkunden weitergegeben. Sei es online oder in den Geschäften.

Zur Feier des heutigen ersten Geburtstags hat Sony PlayStation nicht nur die meistgespielten PS5-Spiele kommuniziert, sondern auch die aktuelle Lage um den Verkauf der Konsole thematisiert.

„Ich möchte außerdem euch allen in der Community für eure Geduld danken. Wir sehen weiterhin eine rekordverdächtige Nachfrage nach PS5-Konsolen und wir verstehen, dass die begrenzten Bestände nach wie vor bei vielen unserer Kunden für Frustration sorgen“, sagt Jim Ryan.

Vor wenigen Tagen hatte Sony bekannt gegeben, dass weltweit 13,3 Millionen Geräte verkauft wurden. Die PS5 verkauft sich damit auch weiterhin ähnlich rasant wie einst die PS4.

„Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir uns voll darauf konzentrieren, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um so viele Konsolen wie möglich auszuliefern. Wir arbeiten jeden Tag in der gesamten Firma daran und es bleibt meine oberste Priorität“, erklärt er weiter.

„Noch einmal: Wir schätzen eure Geduld sehr, während wir unseren Weg durch diese beispiellosen weltweiten Herausforderungen finden“, so Ryan – Sony ist natürlich nicht die einzige Firma, die mit diesen Herausforderungen fertigwerden muss.

Aber es ist, wie es ist. Und die ein oder andere Konsole ist auch schon in euren Händen. Zählen wir doch mal durch – wer besitzt bereits eine PlayStation 5? Sagt es uns im Kommentarbereich!

Bildmaterial: Sackboy: A Big Adventure, Sony / Sumo Digital