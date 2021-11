PlayStation 5: Das sind die meistgespielten Games im ersten Jahr der Konsole

Heute wird Sonys PlayStation 5 schon ein Jahr alt. Nach wie vor steht sie nicht in den Regalen, verfügbare Geräte werden in Sekundenschnelle an den Endkunden durchverkauft. Trotzdem wird gefeiert: Die PS5 ist weiterhin auf Kurs.

13,3 Millionen Geräte sind verkauft, damit verkauft sich die PS5 immer noch so schnell wie einst die PS4, die im Vergleichszeitraum bei 13,8 Millionen lag. „Ein wahrlich ereignisreiches Jahr, dabei steht PS5 gerade erst in den Startlöchern“, sagt Jim Ryan.

25 Spiele befinden sich derzeit bei den PlayStation Studios in Entwicklung. Zu den 10 meistgespielten Games auf der PS5, berechnet nach absoluten Spielstunden bis zum 30. September, zählen aber nur wenige Exklusivspiele. Genau genommen nur Demon’s Souls. Ohne exakte Platzierungen sind dies:

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin‘s Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales

Demon‘s Souls

NBA 2K22

„Ihr habt die PS5-Veröffentlichung zur größten Konsolen-Einführung gemacht, die es je gab, und ich kann euch ehrlich nicht genug danken für eure Unterstützung und eure Hingabe über das letzte Jahr“, richtet sich Ryan an die Fans.

