Die meistverkauften Switch-Games: Mario Kart holt Rekord – erste Zahlen zu Skyward Sword

Wie immer Teil des aktuellen Geschäftsberichts von Nintendo: Eine Übersicht der meistverkauften First-Party-Games. Auch für das zurückliegende Quartal gibt es sie und auch diesmal gibt es wieder ein paar neue Rückschlüsse.

Zum einen, dass sich Mario Kart 8 Deluxe einfach Quartal für Quartal weiterhin rasend verkauft. 1,66 Millionen waren es im zurückliegenden Quartal. Mehr, als die meisten Neuerscheinungen jemals schaffen.

Dabei ist Mario Kart 8 schon 2014 für Wii U erstmals erschienen. Nicht wenige dachten damals, es würde (obwohl gut) das am schlechtesten verkauft Mario Kart aller Zeiten werden. Ja, never get’s old. Die Deluxe-Edition und die Switch gaben der Sache eine gewisse Dynamik. Ab sofort ist Mario Kart 8 Deluxe das erfolgreichste Spiel der Serie, es überholte nämlich Mario Kart Wii.

Mario Kart 8 Deluxe – 38,74 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 34,85 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 25,71 Millionen Zelda: Breath of the Wild – 24,13 Millionen Pokémon Schwert & Schild – 22,64 Millionen Super Mario Odyssey – 21,95 Millionen Super Mario Party – 16,48 Millionen Pokémon Let’s Go – 13,83 Millionen Splatoon 2 – 12,68 Millionen Ring Fit Adventure – 12,21 Millionen

Pokémon Schwert & Schild stehen bei nunmehr 22,64 Millionen Einheiten. Wie Serebii weiß, wird Pokémon Schwert & Schild damit ziemlich sicher schon bald das zweiterfolgreichste Pokémon aller Zeiten. Es wird Pokémon Gold & Silber bald überholen.

Die aktuelle Top 10 enthält die exakt gleichen Platzierungen wie die Top 10 des letzten Quartals. Meist nutzt Nintendo den Geschäftsbericht auch, um weitere Zahlen aktueller Veröffentlichungen zu nennen.

So auch diesmal: Zelda: Skyward Sword HD bekommt mit 3,6 Millionen Einheiten die erste Zahl spendiert. Damit hat sich Skyward Sword HD schon im Launchquartal besser verkauft als das Original über die Lebenszeit. Wie NintendoEnthusiast weiß, war das letzte Update zu den Zahlen des Originals vom April 2012: 3,52 Millionen.

Auf Zahlen zu Metroid Dread sind viele Fans sicher gespannt gewesen. Aber die Veröffentlichung fällt erst in das bereits laufende Quartal. Falls Nintendo nicht zwischendurch Zahlen bekannt gibt, müssen wir hier also aufs neue Jahr warten.

