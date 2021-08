Nintendo Switch: Neue Zahlen zu den meistverkauften Spielen weltweit

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts hat Nintendo auch wieder die Liste der meistverkauft First-Party-Games veröffentlicht. Bei den Top-10-Sellern gibt es exakt eine Veränderung bei den Platzierungen im Vergleich zum letzten Quartal. Auf Rang 10 konnte Ring Fit Adventure nun New Super Mario Bros. U Deluxe den Rang ablaufen.

Mario Kart 8 Deluxe – 37,08 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 33,89 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 24,77 Millionen Zelda: Breath of the Wild – 23,20 Millionen Pokémon Schwert & Schild – 21,85 Millionen Super Mario Odyssey – 21,40 Millionen Super Mario Party – 15,72 Millionen Pokemon: Let’s Go – 13,57 Millionen Splatoon 2 – 12,45 Millionen Ring Fit Adventure – 11,26 Millionen

Darüber hinaus lohnt sich trotzdem ein genauer Blick. Wer gedacht hatte, dass Animal Crossing über lang oder kurz an Mario Kart 8 Deluxe vorbeiziehen würde, muss sich gedulden. Tatsächlich hat sich Mario Kart 8 Deluxe (1,69 Millionen) im zurückliegenden Quartal sogar häufiger verkauft als Animal Crossing: New Horizons (1,26 Millionen).

Wie immer gibt es auch zusätzliche Zahlen, denn in den Club der Top 10 schafft es selbst die prominenteste Nintendo-Hardware nicht so schnell. So gibt es erste Zahlen zu New Pokémon Snap, aber auch aktualisierte Zahlen zu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Ihr seht: Zwei neue Million-Seller.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 6,68 Millionen

New Pokemon Snap – 2,07 Millionen

Mario Golf: Super Rush – 1,34 Millionen

Miitopia – 1,04 Millionen

Die Zahlen von New Pokémon Snap beziehen sich übrigens auf außer Japans. In Japan ist The Pokémon Company der Publisher. Dort hat sich das Spiel etwa weitere 260.000 Mal verkauft.

via Gematsu, Nintendo, Bildmaterial: New Pokémon Snap, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak / Bandai Namco