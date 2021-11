Der Termin der Switch-Version von Life is Strange: True Colors steht fest

Square Enix ist uns noch die Veröffentlichung von Life is Strange: True Colors für Nintendo Switch schuldig. Dazu gibt es nun konkrete Nachrichten: Die Switch-Version erscheint digital am 7. Dezember. Fans des Haptischen müssen sich bis zum 25. Februar 2022 gedulden.

Life is Strange: True Colors lässt das Episodenformat fallen, bietet eine neue Protagonistin und erstmals deutsche Sprachausgabe und natürlich auch eine neue Superkraft.

Tief in den Bergen Colorados findet sich Haven Springs, ein kleiner Bergwerksort voller Schönheit und Mysterien. Als Alex entdeckst du die schockierenden Geheimnisse hinter dem Tod deines Bruders in einem emotionalen Abenteuer, in dem du mit deiner Kraft der Empathie das Schicksal und Leben veränderst.