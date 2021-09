Deutsche Verkaufscharts: Das Duell zwischen Tales of Arise und Life is Strange: True Colors

Was für eine interessante Verkaufswoche in Deutschland liegt hinter uns. Mit Tales of Arise und Life is Strange: True Colors gab es zwei sehr interessante Neueinsteiger. Man möchte meinen, Life is Strange sei ein wenig breiter aufgestellt. Aber tatsächlich konnte Tales of Arise das Rennen für sich entscheiden.

In den Handels-Verkaufscharts steht Tales of Arise sowohl in den PS4-, PS5- als auch Xbox-Series-Rankings auf dem ersten Platz. Jeweils direkt dahinter reiht sich Life is Strange: True Colors ein.

Die Xbox-One-Charts zeigen sich mit dem Bus Simulator 21 und GTA V – Premium Edition an der Spitze. Na gut. Dank Wario gibt es auch in den Switch-Charts mal wieder Abwechslung. Für WarioWare: Get It Together! reicht es aber nur für Platz 2 hinter Mario Kart 8 Deluxe.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Square Enix, Deck Nine Games