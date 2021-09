Life is Strange: True Colors erfährt Review-Bombing auf Steam

Life is Strange: True Colors ist der neueste populäre Fall von Review-Bombing, wie Eurogamer berichtet. Eigentlich erhielt der neue Serienableger gute Reviews, bei OpenCritic steht derzeit ein Durchschnitt von 81 Punkten in den Büchern.

Auch bei Steam gab es überwiegend positive Reviews von NutzerInnen. Seit kurzer Zeit hagelt es bei Steam aber schlechte Bewertungen und fast alle sind in chinesischer Sprache geschrieben. Grund dafür ist eine tibetische Flagge im Spiel.

„Taiwan, Hongkong, Macau und Tibet sind seit der Antike chinesisches Territorium. […] Sie werden irgendwann zum Hauptland zurückkehren“, schreibt ein Nutzer. „Das Spiel enthält Elemente der tibetischen Unabhängigkeit, was eine Spaltung Chinas impliziert“, wertet ein anderer, übersetzt von TheGamer.

Aktuell überwiegen die positiven Meinungen auf Steam allerdings noch. Es ist nicht das erste Mal, dass chinesische SpielerInnen ihrem Unmut mit negativen Bewertungen Ausdruck geben. Das Horror-Game Devotion vom taiwanesischen Entwickler Red Candle Games bekam allerhand Gegenwind, weil es eine kontroverse Darstellung bezüglich Chinas Präsidenten Xi Jinping enthielt.

Life is Strange: True Colors ist jetzt für PlayStation, Xbox und Steam erhältlich. Das Spiel wird später in diesem Jahr auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der „Wavelengths“-DLC mit Steph folgt am 30. September und ist in der digitalen Deluxe Edition sowie der digitalen Ultimate Edition von True Colors bereits inklusive.

Der Launchtrailer zu Life is Strange: True Colors

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Square Enix, Deck Nine Games