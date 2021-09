Triangle Strategy lässt uns ab März mit Limited Edition in strategische Schlachten ziehen

Heute Nacht ging eine neue Ausgabe von Nintendo Direct an den Start und diese bot unter anderem Neuigkeiten zu Triangle Strategy. Der „Octopath Traveler/Final Fantasy Tactics“-Hybrid präsentierte sich mit einem neuen Trailer und seinem Veröffentlichungsdatum. Ab dem 4. März 2022 können wir uns demnach in strategische „HD2D“-Schlachten stürzen.

Ein „Projekt“ ist Triangle Strategy auch nicht mehr länger. Diesen Zusatz strich man nun kurzerhand aus dem Titel. Im Rahmen der anstehenden Tokyo Game Show 2021 dürfen wir mit weiteren Infos zu Triangle Strategy rechnen – Square Enix gab den Titel bereits als Teil seines Line-Up bekannt. Das Direct nutzte man auch, um die folgende Limited Edition anzukündigen.

In Triangle Strategy übernehmt ihr in der Rolle von Serenoa, Erbe des Hauses Wolffort, das Kommando über eine Gruppe von Kämpfern. Den Verlauf der Handlung bestimmt ihr selbst, wie es heißt. Ihr trefft wichtige Entscheidungen und stärkt eine von drei Gesinnungen: Nutzdenken, Moral und Freiheit.

Ganz besonders wichtige Entscheidungen trefft ihr natürlich gemeinsam. Mit der Waage des Urteils werden mehrere Charaktere eingeschlossen, schließlich geht es um das Schicksal ganzer Nationen und des Kontinents Norzelia. Das Kampfsystem beschreibt Nintendo so:

In den rundenbasierten Kämpfen kann der richtige Angriffsort über Sieg oder Niederlage entscheiden. Positioniere Einheiten auf höher gelegenem Terrain, um dir eine höhere Angriffsreichweite und damit einen entscheidenden Vorteil zu sichern. Flankiere Gegner von zwei Seiten und greife dann mit einem kraftvollen Folgeangriff von hinten an. Auch elementare Kettenangriffe sind ein wichtiger Bestandteil des Kampfs. So kannst du mithilfe von Feuer eine Eisfläche zum Schmelzen bringen und sie dann mit einem Blitz unter Strom setzen. Schiebe deinen Gegner dann ins elektrisierte Wasser!