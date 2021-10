Medienecho: Erste Stimmen zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle

Kaum ist Metroid Dread erschienen, steht für Switch-Fans schon das nächste Highlight vor der Tür. Zumindest für jene, die sich gerne Pokémon-Fans nennen. Im November erscheinen Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle für Nintendo Switch. Erste Medien durften ihre Meinungen zu den Sinnoh-Remakes teilen.

IGN findet, die „meisten Verbesserungen“ der Remakes seien eine willkommene Sache. Außerdem begrüßt man es, in Zeiten von Gigadynamax- und Mega-Entwicklungen in eine „einfachere Phase“ der Pokémon-Geschichte einzutauchen, in der es noch einen „überschaubaren Pokédex“ gab.

Eurogamer nennt die Sinnoh-Remakes „low-key Remaster“, meint das aber nicht mal negativ. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es sich nicht um Spiele vom Schlag Omega Rubin und Alpha Saphir handeln würde, die damals im Stil der aktuellen Generation erneuert wurden.

Die Quality-of-Life-Features von Pokémon-Games für Nintendo Switch würden den Großteil der Änderungen ausmachen, welche die Sinnoh-Remakes erfahren, schreibt Polygon. Es gibt beispielsweise Auto-Save und ihr seht im Menü, wie effektiv ein Angriff ist.

Eine echte Erleichterung scheint Pokétch zu sein. Ihr benötigt nicht mehr die versteckten Fähigkeiten (VMs) der Pokémon, um im Spiel fortzuschreiten. Stattdessen ruft ihr mit Pokétch das Pokémon, das ihr benötigt, um eine Hürde zu nehmen.

Auch GameSpot ist der Meinung, die mechanischen Änderungen an den Spielen würden für eine reibungslosere und zugänglichere Erfahrung sorgen. Alte Fans würden die Nostalgie erleben können, neue Fans finden schlicht eine modernere Version des Spiels vor.

Eurogamer hebt wie IGN hevor, dass die Kämpfe deutlich schneller ablaufen als in den Originalen. GameSpot bringt es dann nochmal auf den Punkt: Die Remakes würden originalgetreu aussehen, aber sie würden sich viel besser anfühlen und spielen.

Game Informer Preview

GameSpot Preview

IGN Preview

Bildmaterial: Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, The Pokémon Company, Nintendo, ILCA, Game Freak