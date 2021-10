Pokémon-Legenden: Arceus bietet offenbar keine „echte“ Open-World

The Pokémon Company hat Pokémon-Legenden: Arceus nicht als Open-World-Spiel vorgestellt und auch auf der offiziellen Website findet man keine solche Bezeichnung. Aber Wordings wie „weitläufige Umgebung“ und die Kamera-Fahrten über die großen Landschaften weckten bei den Fans offensichtlich Erwartungen.

Inzwischen gibt es aber Screenshots von der Karte der Hisui-Region und Pokémon-Experte Joe Merrick deutete aus diesem Material, dass Arceus keine „echte“ Open-World bieten würde. Auf der Karte erkennt man deutich segmentierte, größere Gebiete, die miteinander verbunden sind. Merrick verglich dies mit Xenoblade Chronicles 2 oder Monster Hunter.

Inzwischen hat The Pokémon Company zur Debatte um die Open-World auch offiziell gegenüber Kotaku Stellung bezogen. SpielerInnen würden demnach immer „eines“ der „verschiedene offene Gebiete“ erkunden und anschließend wieder in das Jubeldorf zurückkehren, das als Basis dient. Der Vergleich mit Monster Hunter ist also wohl der zweckdienlichste.

Fans beurteilen die Sache mit gemischten Stimmen. Manche finden, dies sei im Prinzip immer noch eine Open-World. Andere sind enttäuscht und erinnern an die recht eindeutigen Referenzen zu Breath of the Wild in den Trailern, die Fans glauben lassen hätten, es sei ein Open-World-Spiel.

Wie auch Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle spielt auch Pokémon-Legenden: Arceus in der Sinnoh-Region. Allerdings zu einer anderen Zeit – als sie noch Hisui-Region hieß. Auch damals ragt der Kraterberg aber im Zentrum der Region empor. Darüber hinaus ist hier aber vieles anders. Was genau, erfahrt ihr hier.

Pokémon-Legenden: Arceus erscheint am 28. Januar 2022 hierzulande.

