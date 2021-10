Grand Theft Auto Trilogy: Die alten Spiele verschwinden heute aus den Stores

Vor wenigen Tagen kündigte Rockstar Games endlich Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition an. Die HD-Sammlung geisterte schon lange durch die Gerüchteküchen und wird noch in diesem Jahr für alle aktuellen Plattformen, darunter auch Nintendo Switch und Mobilgeräte, erscheinen.

Um den Weg für die neuen (und möglicherweise auch kostenintensiveren) Remaster freizumachen, werden mit Ablauf des heutigen Tages die digitalen Versionen der Einzelspiele aus den Stores verschwinden.

Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas wird man dann also nicht mehr digital kaufen können. Diese Spiele werden erst wieder verfügbar sein, wenn die neue Trilogie erscheint. Das gab Rockstar schon vor einigen Tagen bekannt.

Wie immer werden KäuferInnen der Spiele diese auch weiterhin (erneut) herunterladen und spielen können. Trotzdem werden es viele Fans vor allem im Sinne der Spiele-Präservierung schade finden, dass die alten Originale verschwinden.

Bildmaterial: Grand Theft Auto: The Trilogy, Rockstar Games