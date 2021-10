Monster Hunter Rise wird zwischen Switch und PCs kein Cross-Save oder Cross-Play bieten

Capcom hat bei Twitter über den offiziellen Monster-Hunter-Account bestätigt, dass Monster Hunster Rise und die Erweiterung Sunbreak auf PCs keine Cross-Save- und Cross-Play-Funktion bieten wird.

Das war offensichtlich ein vielfach nachgefragtes Feature der Monster-Hunter-Community, doch Capcom schreibt: „Wir haben eure Rufe nach Cross-Save / Cross-Play für Monster Hunter Rise & Sunbreak gehört, aber nachdem wir es uns im Entwicklungsprozess angesehen haben, haben wir leider festgestellt, dass wir es diesmal nicht implementieren können.“

Monsterjäger, die mit der Veröffentlichung der PC-Version die Plattform wechseln möchten, schauen also in die Röhre was den Spielstand angeht. In den Kommentaren unter der Twitter-Meldung vermuten viele Fans, dass auch Nintendo-Restriktionen hier ihren Anteil hätten.

Einige Fans verweisen auch darauf, dass es bei Monster Hunter Stories 2 zwar auch nicht implementiert sei, aber dennoch über Umwege technisch möglich. Monster Hunter Stories 2 ist ebenfalls für Switch und PCs erhältlich.

Die kommende PC-Steam-Version wird ab dem 12. Januar 2022 unter anderem 4K-Support, Ultrawide-Displays, verbesserte Texturen und Framerate sowie natürlich Tastatur- und Maus-Unterstützung bieten.

