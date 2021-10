Nioh-Entwickler Team Ninja und Kou Shibusawa arbeiten an neuem Action-Spiel

Team Ninja hat sich in den letzten Jahren mit Nioh bewiesen. Frucht dieser Arbeit ist auch das Vertrauen, das Square Enix dem Studio mit Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin entgegenbringt.

Parallel dazu arbeitet Team Ninja aber auch schon an einem weiteren Spiel, diesmal für Mutterfirma Koei Tecmo. Gemeinsam mit Koei-Tecmo-Tochter Kou Shibusawa (Nobunaga’s Ambition) arbeitet Team Ninja an einem neuen Spiel in der Welt von Romance of the Three Kingdoms.

Diese Serie ist eigentlich für ausufernde Strategie bekannt, Team Ninja hingegen für Action-Spiele wie Ninja Gaiden. Nicht ohne Grund kommen beide Dinge zusammen, denn das Spiel soll ein Action-Titel werden.

Weitere Details darüber hinaus sind nicht bekannt.

