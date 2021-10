Die legendäre Anime-Serie Neon Genesis Evangelion von Hideaki Anno und Studio Gainax wird erstmals digital remastered auf Blu-ray erscheinen. Leonine Anime veröffentlicht die 26 Serienfolgen mit der Klassik-Synchronisation (Hannes Maurer, Julia Ziffer) von 2004 hierzulande auch in einer Limited Collector’s Edition.

Die Komplettbox enthält dabei auch die Filme EVANGELION:DEATH(TRUE)² und THE END OF EVANGELION (beide OmU) sowie exklusives Bonusmaterial. Die Box erscheint am 3. Dezember bei Amazon und im Leonine-Shop, im Januar 2022 dann auch im Handel.

Eine Einführung in die Geschichte

Im Jahr 2000 fällt die Hälfte der Erdbevölkerung einer globalen Katastrophe zum Opfer – dem Second Impact! 15 Jahre später trifft der 14-jährige Shinji Ikari in Neo Tokyo-3 ein, wo er und andere Jugendliche, genannt „Children“, ultimative humanoide Mehrzweckkampfmaschinen steuern sollen.

Als Piloten der sogenannten Evangelion müssen sie die mysteriösen „Engel“ bekämpfen: riesige Kreaturen, die aus unbekannten Gründen immer wieder die Stadt angreifen. Entwickelt von der geheimnisvollen NERV-Organisation, die von Shinjis Vater geleitet wird, vermögen nur die Evangelion das mächtige Kraftfeld der zerstörerischen Engel zu durchdringen.

Doch die schicksalhafte Bürde lastet schwer auf Shinji und den anderen jugendlichen Piloten: Denn nur wenn sie ihre innere Stärke finden und den apokalyptischen Endkampf überleben, gibt es Hoffnung für das Fortbestehen der Zivilisation…

Bildmaterial: Leonine Anime