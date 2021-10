Metroid Dread: So umgeht ihr den schwerwiegenden Bug gegen Ende des Spiels

Nintendo hat sich bei Twitter für einen schwerwiegenden Bug in Metroid Dread entschuldigt, der euch aktuell das Weiterspielen möglicherweise zunichtemachen könnte. Noch Ende Oktober soll der Bug mit einem Patch behoben sein.

Tritt der Bug auf, schließt sich das Spiel automatisch und ihr bekommt die Meldung: „The software was closed because an error occurred.“ Nicht so schön! Der schwerwiegende Bug tritt aber glücklicherweise nur unter bestimmten Bedingungen auf und kann auch umgangen werden.

Nintendo of America hat dazu eine Support-Seite eingerichtet. Der Bug tritt auf, wenn ihr gegen Ende des Spiels eine bestimmte Tür zerstört, während der Map-Marker für diese spezifische Tür aktiv ist. Letzteres gilt es zu verhindern. Der Work-Around sieht schlicht vor, dass ihr das Spiel neustartet und den Map-Marper entfernt.

Metroid Dread ist seit dem 8. Oktober hierzulande für Nintendo Switch erhältlich. In den deutschen Verkaufscharts konnte es in den Switch-Rankings gleich die Spitzenposition übernehmen.

Damit ihr vor dem Start von Metroid Dread alles zur Vorgeschichte wisst, was ihr wissen müsst, hat Nintendo einen geschichtlichen Abriss in Videoform veröffentlicht.

Bildmaterial: Metroid Dread, Nintendo, MercurySteam