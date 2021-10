Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna geht in deutschen Kinos an den Start

Am 21. Oktober 2021 wird Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna in deutschen und österreichischen Kinos mit deutscher Sprachausgabe als auch in Originalfassung mit Untertiteln an den Start gehen.

Eine ganze Menge Kinos sind dabei, auf der offiziellen Website findet ihr dazu eine Übersicht. Die Auswahl sei aber noch nicht vollständig. Der letzte Digimon-Film läuft nur für kurze Zeit in ausgewählten Schauspielhäusern.

Die DigiRitter sind mittlerweile erwachsen geworden und müssen eine traurige Nachricht verarbeiten: Sie erfahren, dass die in ihren Digivices innewohnende Kraft schwindet und mit dem Ende ihrer Kindheit auch die Partnerschaft mit ihren Digimon enden wird. Als ob das noch nicht genug wäre, erscheint aus dem Nichts das mächtige Digimon Eosmon und raubt DigiRittern auf der ganzen Welt das Bewusstsein. Tai, seine Freunde und ihre Digimon wissen, dass jede Digitation und jeder Kampf ihre gemeinsame Zeit weiter verkürzen wird. Doch es liegt an ihnen, ein letztes Mal zusammen zu kämpfen, um die Welt einmal mehr vor dem Bösen zu bewahren.

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna spielt fünf Jahre nach den Ereignissen der Digimon-Adventure-Tri-Reihe. Exklusiv und nur im Kino erhalten 12.000 BesucherInnen nach dem Zufallsprinzip übrigens einen der begehrten und limitierten DigiMon-Aufsteller Tai & Agumon.

Der Trailer zum Film

Bildmaterial: Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, KSM Anime