Medienecho: So wird Metroid Dread von der Presse gefeiert

Heute ist das Review-Embargo zu Metroid Dread gefallen und pünktlich haben diverse Medien ihre Rezensionen veröffentlicht. Das Medienecho ist überwältigend. Nachfolgend haben wir für euch einige Stimmen gesammelt.

Metroid Dread „ist das Comeback, auf das Fans gewartet haben“, schreibt VGC. Der Side-Scroller würde „nahezu alles erreichen, auf das wir gehofft haben“. Gelobt wird eine „nahezu perfekte Balance aus Anspielungen auf die Vergangenheit und frischen Ideen“, die „rasante Action“ und eine „überraschende Geschichte“. 5 von 5 Sternen.

IGN vergibt eine glatte 9 und man ist „unglaublich glücklich“, ein solch gelungenes Metroid zu spielen. Es habe „genug clevere Innovationen“ und ein Leveldesign, wie es auch neuere Spiele wie Hollow Knight und Ori bieten. Aber die Mischung aus neuen und alten Entwicklern, das Metroid-Team, es habe gezeigt, wie man es am besten macht.

Bei Eurogamer vergibt man das seltene „Herausragend“-Siegel und lobt das Spiel mit seinen harten Bosskämpfen, zahllosen Gadgets und großen Labyrinthen als „Liebesbrief an gutes Spieldesign“. „Metroid Dread beweist, dass das Metroid-Franchise immer noch dazu in der Lage ist, das Genre zu innovieren, das es mit den eigenen aufregenden Ideen aufgebaut hat“, befindet Wccftech.

GamePro findet, dass Samus im Vergleich mit Ori oder Hollow Knight den Kürzeren ziehen würde. Aber diesen direkten Vergleich und die lieblose Aneinanderreihung von Features schlägt fehl. Auf den Spielspaß würde es ankommen, und hier würde Metroid Dread mit „packender, unfassbar motivierender Erkundung“ punkten.

Am Ende stehen aktuell 88 Punkte bei OpenCritic. In zwei Tagen dürft ihr selbst ran. Nach all den Jahren gibt es ein neues 2D-Metroid, das den Handlungsbogen um Samus Aran und die Metroid abschließt, der 1986 mit Metroid auf dem Famicom begann und nach Metroid Fusion 19 Jahre unvollendet blieb.

