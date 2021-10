Dragon Quest: Bis zuletzt aktiver Komponist Koichi Sugiyama stirbt im Alter von 90 Jahren

Komponist Koichi Sugiyama ist bereits am 30. September an einem septischen Schock verstorben. Das berichtet der offizielle Dragon-Quest-Blog. Sugiyama wurde 90 Jahre alt und war zeitlebens vor allem für seinen Arbeiten am Soundtrack von Dragon Quest bekannt.

Sugiyama ist laut Guinnessbuch der Rekorde der älteste Videospielkomponist und trug zur Dragon-Quest-Serie mehr als 500 Songs bei. Vom ersten Teil an, der 1986 erschienen ist, war er mit dabei. Seine letzte Aufgabe war es passenderweise, den Soundtrack zu Dragon Quest XII: The Flames of Fate zu produzieren.

Die Trauerfreier für Sugiyama wurde im engsten Familien- und Freundeskreis abgehalten. Square Enix plant, zukünftig eine Gedenkveranstaltung für Sugiyama abzuhalten. Ein Datum dafür steht jedoch noch nicht fest.

Die Reaktionen auf Sugiyamas Tod reichen von Danksagungen bis hin zu Respektlosigkeiten. Dragon-Quest-Fans waren mit den letzten Werken von Sugiyama nicht immer zufrieden. Viele erinnern aber zu Recht auch an Sugiyamas homophobe Äußerungen und daran, dass er Kriegsverbrechen leugnete.

Geboren wurde Sugiyama am 11. April 1931 in Tokyo. Schon früh gab es für ihn in Ausbildung und Karriere nur ein Thema: Musik. Im Dragon-Quest-Blog erinnert man an zahlreiche Ehrungen für Sugiyama und lässt auch Yuji Horii und Akira Toriyama zu Wort kommen, die das Lebenswerk von Sugiyama würdigen. Alle drei arbeiteten zuletzt gemeinsam an Dragon Quest Tact.

An Ablegern wie Dragon Quest: The Adventure of Dai hatte zuletzt schon Komponist Yuki Hayashi in Eigenverantwortung und offenbar ohne Beteiligung von Sugiyama gewirkt. Ob er das Erbe von Sugiyama übernehmen wird, das wird sich zeigen.

Bildmaterial: Famitsu