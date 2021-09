Verkaufszahlen: New Pokémon Snap knackt Meilenstein in Deutschland

Der Branchenverband game hat auch in diesem Monat wieder die game Sales Awards vergeben. Wobei: In diesem Monat ist es der Singular. Nur ein Award nämlich. Nach drei Gold-Awards im August geht es auch im September mit einem Gold-Award weiter.

New Pokémon Snap hat nämlich kumuliert die Marke von 100.000 verkauften Einheiten in Deutschland geknackt. Herzlichen Glückwunsch! Wie gut diese Zahlen im Vergleich sind, erfahrt ihr hier.

New Pokémon Snap ist seit April erhältlich. Im August gab es ein kostenloses Inhalts-Update, das unter anderem neue Gebiete brachte. Unseren Test zum Spiel findet ihr hier.

Unterstützt von Professor Mirror und seinen Gehilfen zieht es euch im Namen der Forschung durch allerlei verschiedene Gebiete. Bewaffnet mit einer Kamera versucht ihr Schnappschüsse von Pokémon in ihrem natürlichen Habitat zu machen. Dafür stehen euch allerhand Hilfsmittel zur Verfügung: Ihr werft den Taschenmonstern etwa Leckereien vor die Füße oder stimmt eine Melodie an.

Alles fürs perfekte Foto!

