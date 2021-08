PlayStation 5: Der erste Exklusivtitel knackt die Marke von 100.000 Einheiten in Deutschland

Der Branchenverband game e. V. hat die aktuellen Sales Awards verliehen. Im zurückliegenden Monat erreichen drei Spiele hierzulande einen magischen Meilenstein. Zwei davon sind Exklusivtitel!

Seit vier Wochen fährt F1 2021 in den deutschen Verkaufscharts schon Wochensiege ein. Nur folgerichtig erhält das Spiel von Codemasters jetzt den Sales Award in Gold für 100.000 verkaufte Einheiten in Deutschland. Eingeflossen sind aber nur die zwei Verkaufswochen im Juli.

Auch der junge Link hat mal wieder Grund zum Feiern. Das am 16. Juli veröffentlichte HD-Remaster von Zelda: Skyward Sword (kürzlich gab es den ersten Patch) kann ebenfalls schon auf 100.000 verkaufte Einheiten in Deutschland zurückblicken.

Drittes Spiel im Bunde ist Ratchet & Clank: Rift Apart. Das intergalaktische Abenteuer konnte sich inzwischen mehr als 100.000 Mal verkaufen und erhält damit ebenfalls den Gold-Award. Das bedeutet gleichermaßen auch den ersten Gold-Award für ein PS5-Exklusivspiel.

Tatsächlich ist das auch Größen wie Demon’s Souls oder Returnal noch nicht gelungen. Ratchet & Clank: Rift Apart hat allerdings nicht nur vom offiziellen PS5-Bundle profitiert. Auch diverse Händler haben es in ihren übersichtlichen Verkaufsaktionen oft mit der Konsole kombiniert.

via game, Bildmaterial: Sony