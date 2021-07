New Pokémon Snap erhält nächste Woche neue kostenlose Inhalte

The Pokémon Company hat heute ein kostenloses Inhalts-Paket zu New Pokémon Snap angekündigt. Mit einem neuen Trailer dankt man den SpielerInnen weltweit für die vielen geschossenen Fotos.

Der Trailer bietet in der zweiten Hälfte dann die Ankündigung neuer Inhalte, die den Fans sogar kostenlos zur Verfügung stehen. Ihr könnt drei neue Gebiete erkunden und trefft auf 20 neue Pokémon.

Im Gebiet „Verborgener Pfad“ schrumpft euer Neo-One auf winzige Größe, weshalb alle Pokémon plötzlich gigantisch sind. Das eröffnet euch auch ganz neue Fotografie-Perspektiven.

In „Großer Fluss“ könnt ihr Forschung am Ufer betreiben und ein Auge auf die Stromschnellen haben. Nicht so leicht, da die Kamera ruhig zu halten. „Trockenes Ödland“ klingt langweilig, aber hier erforscht ihr das Ödland der Volca-Insel, das abwechslungsreicher ist, als es den Anschein macht!

In diesen drei neuen Gebieten können zahlreiche Pokémon entdeckt werden. Spieler haben die Gelegenheit, auf bereits bekannte Pokémon der Lentil-Region zu treffen, können darüber hinaus aber auch 20 weiteren Pokémon begegnen, die es zuvor noch nicht zu sehen gab.

New Pokémon Snap ist seit April erhältlich. Unseren Test zum Spiel findet ihr hier. Unterstützt von Professor Mirror und seinen Gehilfen zieht es euch im Namen der Forschung durch allerlei verschiedene Gebiete.

Bewaffnet mit einer Kamera versucht ihr Schnappschüsse von Pokémon in ihrem natürlichen Habitat zu machen. Dafür stehen euch allerhand Hilfsmittel zur Verfügung: Ihr werft den Taschenmonstern etwa Leckereien vor die Füße oder stimmt eine Melodie an. Alles fürs perfekte Foto!

Bildmaterial: New Pokémon Snap, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak / Bandai Namco