PlayStation Store: Das sind die besten Angebote im „Big in Japan“-Sale

Es ist wieder so weit! Der PlayStation Store ruft einmal mehr den „Big in Japan“-Sale aus, der zahlreiche Titel japanischer EntwicklerInnen und Publisher in den Fokus rückt. Bis zum 6. Oktober läuft die Aktion und bietet diverse lohnenswerte Titel zu attraktiven Preisen.

Darunter etwa Schwergewichte wie Final Fantasy VII Remake (Intergrade), die PS5-Version des Yakuza-Detektiv-Spin-Offs Judgment, Kultspiel-Neuauflage NieR Replicant ver.1.22474487139… und der Geheimtipp 13 Sentinels: Aegis Rim. Letzteres bekommt ihr mit PlayStation Plus sogar für 20,99 Euro, so günstig wie nie.

Unsere Highlights:

Judgment (PS5) für 25,99 EUR ( 39,99 EUR ) -35%

) -35% 13 Sentinels: Aegis Rim (PS4) für 26,99 EUR ( 59,99 EUR ) -55%

) -55% Persona 5 Royal (PS4) für 26,99 EUR ( 59,99 EUR ) -55%

) -55% Persona 5 Strikers (PS4) für 35,99 EUR ( 59,99 EUR ) -40%

) -40% NEO: The World Ends with You (PS4) für 41,99 EUR ( 59,99 EUR ) -30%

) -30% Yakuza: Like a Dragon (PS4/PS5) für 35,99 EUR ( 59,99 EUR ) -40%

) -40% Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster für 11,99 EUR ( 29,99 EUR ) -60%

Darüber hinaus ist auch Legend of Mana erstmals um 25 % reduziert, das es hierzulande ohnehin nur digital gibt. Solltet ihr euch das ins Regal stellen wollen, müsst ihr den Blick in Richtung Asien wenden.

Die vollständige Liste ist natürlich noch um einiges länger – stöbert gern selbst im ausführlichen Angebot.

