Metroid Dread: Neuer Trailer lehrt euch, wie die Furcht klingt

Bei Nintendo Direct warf man in dieser Woche natürlich auch noch einmal einen Blick auf Metroid Dread. Nach all den Jahren gibt es ein neues 2D-Metroid, das den Handlungsbogen um Samus Aran und die Metroid abschließt, der 1986 mit Metroid auf dem Famicom begann und nach Metroid Fusion 19 Jahre unvollendet blieb.

Und Nintendo sowie Entwickler MercurySteam überlassen nichts dem Zufall. Nachdem die letzten Trailer schon ordentlich Spannung aufgebaut haben, können es Metroid-Fans sicher kaum erwarten, die letzten Wahrheiten über die Chozo herauszufinden.

Nur noch bis zum 8. Oktober müsst ihr euch dabei gedulden. Dann erscheint Metroid Dread. Leider verspäten sich aber die amiibo-Figuren, zumindest in Europa. Nintendo gab kürzlich bekannt, dass das Figuren-Doppelpack aufgrund von unvorhergesehenen Lieferverzögerungen erst am 5. November in Europa erscheint.

Übrigens erwarten euch mit Metroid Dread zahlreiche Vorbestellerboni bei verschiedenen Händlern. Vom Mousepad, über ein T-Shirt, bis hin zum Notizbuch. Erfahrt dazu hier mehr!

Die neuen Videos zu Metroid Dread

