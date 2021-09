PlayStation 5: Überarbeitetes Pulse 3D-Headset erscheint im Farbmodell Midnight Black

Als Sony erstmals die PlayStation 5 präsentierte, waren viele Fans entsetzt. Sie ist weiß und sehr groß. An der Größe wird sich so schnell nichts tun, aber zumindest die Farbe könnte man ja ändern. Es dauerte nicht lange, bis pfiffige Händler passende Klebefolien in der Farbe Schwarz veröffentlichten.

Für den Controller gab es schon vor Monaten Abhilfe. Den DualSense gibt es inzwischen auch in den Farben Midnight Black und Cosmic Red. Nun legt Sony auch mit dem Pulse 3D-Headset nach, das bisher ebenfalls nur in Weiß erhältlich war.

Das Design des Headsets ist dem Weltraum am Nachthimmel nachempfunden. Das Pulse 3D-Wireless-Headset in Midnight Black wird kommenden Monat weltweit bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein.

Nun fehlt ja nur noch die Konsole…

Neben der neuen Farbe hat das neue Headset aber noch mehr zu bieten. Wie GamesWirtschaft weiß, bietet das überarbeitete Headset „ein leicht verbessertes Design, zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung und leichter zugängliche Bedienelemente“.

