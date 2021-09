Tales of Luminaria: Am 24. September erfahren wir mehr zum neuen Tales of

Am 24. September um 12 Uhr japanischer Zeit werden wir mehr über das neue Tales of erfahren. Dann wird Bandai Namco nämlich einen Livestream zu Tales of Luminaria abhalten, bei dem man zahlreiche Details zum kommenden Mobile-RPG präsentieren möchte. Dabei geht es um die Welt und die Charaktere.

Bei der Gamescom hatte Bandai Namco mit Tales of Luminaria überraschend den neusten Teil der Tales-of-Reihe angekündigt. Danach gab es noch ein paar weitere Details in einem Entwicklerinterview und einem Famitsu-Artikel.

Tales of Luminaria wird ein Mobile-RPG und soll mehr als 12 Charaktere bieten. Es werden allesamt originale Charaktere sein. Denn anders als andere Tales-of-Mobile-Games wird Tales of Luminaria keine Crossover-Charaktere bieten.

Die mehr als 12 Charaktere würden von einem einzelnen, noch unbekannten Designer erstellt. Er würde das erste Mal an der Serie arbeiten. Vielleicht lernen wir ihn am 24. September kennen!

Das 3D-Action-Kampfsystem, das sich im ersten Trailer bereits andeutete, soll mit dem Kampfsystem der großen Konsolenbrüder vergleichbar sein. Bis zu drei Charaktere bevölkern den Kampfbildschirm, aber direkt gesteuert wird nur ein Charakter.

