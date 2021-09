Stardrytch vom deutschen Solo-Indie Nils Kastens ist jetzt bei Steam im Playtest

Stardrytch ist ein kommender Indie-Platformer vom deutschen Solo-Entwickler Nils Kastens, der mit handgezeichneter Grafik und einer Kombination von Sci-Fi- und Fantasy-Elementen punkten möchte. Ab sofort ist Stardrytch bei Steam im Playtest. Dafür könnt ihr euch auf der Steam-Seite zu Stardrytch anmelden.

Im Anschluss an den Playtest soll Stardrytch auch am kommenden Steam Next Fest teilnehmen und es soll eine frei zugängliche Demo geben. Mit dem 4. November 2021 steht auch schon ein Veröffentlichungstermin fest.

Bei Stardrytch liegt der Fokus neben der Fantasy-Sci-Fi-Welt und den handgezeichneten Grafiken auf der Herausforderung. Ihr begebt euch auf eine gefährliche Reise in ein vergessenes Land, schaltet mächtige Fähigkeiten frei und bekämpft fürchterliche Monster, um schließlich den Weg nach Hause zu finden.

Ein aktueller Trailer zu Stardrytch

Bildmaterial: Stardrytch, Nils Kastens