Kingdom Hearts: Die gesamte Serie ist jetzt für PCs erhältlich

Ab sofort ist die gesamte Kingdom-Hearts-Saga für PCs exklusiv im Epic Games Store erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung gibt es einen Rabatt von 20 Prozent, von dem ihr bis zum 6. April profitieren könnt.

Wer sich Kingdom Hearts III + Re:Mind im Epic Games Store kauft, bekommt neben dem exklusiven Epic-Games-Schlüsselschwert „Elementarkodier“ außerdem für begrenzte Zeit drei Monate Disney+ mit dazu. Neben Kingdom Hearts III sind auch die ReMIX-Sammlungen sowie das neue Kingdom Hearts: Melody of Memory jetzt im Epic Games Store erhältlich.

„Millionen SpielerInnen rund um die Welt haben die Kingdom-Hearts-Reihe schon lange genossen, und jetzt freuen wir uns, diese Titel auf PC und über den Epic Games Store noch mehr SpielerInnen anzubieten“, sagt der Produzent der Kingdom-Hearts-Reihe, Ichiro Hazama. „Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, diese Spiele auf einer neuen Plattform zu erleben und ihre Magie erneut aufleben zu lassen!“

So liest sich das Line-up, das jetzt zur Verfügung steht:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts III

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Neben den drei Hauptspielen sind also auch die Ableger Re: Chain of Memories, 358/2 Days, Birth by Sleep, Re:coded, Dream Drop Distance, Back Cover χ [chi] und 0.2 Birth by Sleep enthalten. Der ganze Kingdom-Hearts-Wahnsinn also. Wenn man so will.

Für die Hintergründe zu Kingdom Hearts

Die gesamte Serie war bislang nur für PlayStation und Xbox erhältlich. Kingdom Hearts: Melody of Memory ist zuletzt auch für Nintendo Switch erschienen. Übrigens: Für alle, die Hilfe brauchen, um die umfangreiche Geschichte von Kingdom Hearts zu verstehen… nun, gibt es bald Hilfe.

Dark Horse wird das umfangreiche Ultimania-Buch zur Serie englischsprachig lokalisieren. Außerdem steht auch die erstmalige Lokalisierung der Kingdom Hearts Character Files an. Ihr könnt euch die Bücher bei Amazon schon sichern:

Der Kingdom Hearts Ultimania mit dem Untertitel „The Story Before Kingdom Hearts III“ behandelt folgerichtig die Geschichte der Serie bis exklusive Kingdom Hearts III. Für gewöhnlich behandeln die Ultimania-Bücher alles über die Spiele und vereinen Artbook, Lösungsbuch und Behind-the-Scenes-Infos in einem Buch.

Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney