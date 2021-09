Medienbericht: TV-Serie zu Life is Strange ist wieder in der Produktion

Noch bevor die große Gaming-Serien-Flut bei Netflix kam, kündigte auch Square Enix eine TV-Serie an. 2016 war das und sie sollte sich um Life is Strange drehen. Damals war der erste Teil gerade erschienen und sehr populär. Doch man hat von der Serie nie wieder etwas gehört.

Das ändert sich aber heute mit einem Bericht des renommierten The Hollywood Reporter. Demnach haben die Bemühungen, die Serie zu realisieren, wieder Fahrt aufgenommen.

Legendary Pictures hat dazu nun Shawn Mendes als ausführenden Produzenten gewonnen, der gleichzeitig auch die Musik zur Show beisteuern soll. Außerdem wurde die Produktionsfirma Anonymous Content (13 Reasons Why) mit an Bord geholt.

Zur ursprünglichen Ankündigungen wurde erwartet, dass die Serie das erfolgreiche erste Spiel adaptieren würde. Zwar gibt es keine gegenteiligen Anzeichen, aber inzwischen ist die Life-is-Strange-Serie natürlich um einige Blickwinkel reicher.

Bevor Life is Strange in Serienform erscheint, gibt es aber erstmal ein neues Videospiel. Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September für PlayStation, Xbox und Steam. Allerdings noch nicht für Nintendo Switch.

Der „Wavelengths“-DLC mit Steph folgt am 30. September und ist in der digitalen Deluxe Edition sowie der digitalen Ultimate Edition von True Colors bereits inklusive. Wenn ihr zur Handelsversion greift, zum Beispiel zur schicken Steelbook Edition bei Amazon*, dann ist Wavelengths nicht enthalten.

Bildmaterial: Life is Strange 2, Square Enix