Life is Strange: Fans müssen doppelte Verschiebung schlucken

Für Life-is-Strange-Fans stehen aufregende Wochen bevor. Am 30. September wird Life is Strange: True Colors erscheinen, daran ändert sich nichts. Wohl aber an den Plattformen, die dafür eingeplant sind. Das neue Life is Strange wird am 10. September lediglich für PCs, PlayStation und Xbox erscheinen.

Die erst später angekündigte Nintendo-Switch-Version wird nun auch erst später erscheinen. Auf einen neuen Termin wollte man sich noch nicht festlegen, aber die Pläne lauten, die Switch-Version noch in diesem Jahr zu veröffentlichen.

Es wäre keine doppelte Verschiebung, wenn das die einzige wäre. Die Life is Strange: Remastered Collection schafft es in diesem Jahr nicht mehr. Sie soll für alle Plattformen Anfang 2022 veröffentlicht werden. Ursprünglich sollte sie 2021 erscheinen.

Die Life is Strange: Remastered Collection enthält die überarbeiteten Versionen von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm. Life is Strange Remastered bietet verbesserte Grafik sowie dank Mocap-Technologie überarbeitete Gesichtsanimationen, zudem erscheint Life is Strange: Before the Storm Remastered mit verbesserter Grafik für Charaktere und Umgebungen.

Als kleine Entschädigung dürfen sich Fans schon bald auf einen ersten Trailer zum kommenden DLC „Wavelengths“ zu True Colors freuen. Der DLC erscheint am 30. September, den Trailer hat man für heute versprochen, er wird wohl bald folgen.

Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Square Enix, Deck Nine Games