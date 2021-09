Life is Strange: Remastered Collection hat einen neuen Erscheinungstermin

Im August hatte Square Enix nicht nur die Switch-Version von Life is Strange: True Colors verschoben. Auch Life is Strange: Remastered Collection, die eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen sollte, entwickelte sich nicht nach Plan. Hier gab es zunächst eine Verschiebung auf Anfang 2021.

Nun konkretisierte Square Enix diesen Termin wieder. Am 1. Februar 2022 soll die Life is Strange: Remastered Collection für PlayStation 4, Xbox One, PCs und auch Nintendo Switch erscheinen. Natürlich ist die Veröffentlichung auch kompatibel mit PS5 und Xbox Series.

Die Life is Strange: Remastered Collection enthält die überarbeiteten Versionen von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm. Life is Strange Remastered bietet verbesserte Grafik sowie dank Mocap-Technologie überarbeitete Gesichtsanimationen, zudem erscheint Life is Strange: Before the Storm Remastered mit verbesserter Grafik für Charaktere und Umgebungen.

Darüber hinaus sind auch die Deluxe-Inhalte für Before the Storm enthalten. Dabei handelt es sich um Outfits, die Farewell-Episode und das „Zombie Crypt“-Outfit.

Bildmaterial: Life is Strange Remastered Collection, Square Enix, Deck Nine Games, Dontnod Entertainment