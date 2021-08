The Medium: Soundtrack auf CD und Vinyl und die Dualsense-Features auf PlayStation 5

Der Horror-Titel The Medium von Bloober Team macht heute gleich doppelt von sich reden. Bloober Team veröffentlichte zunächst einen neuen Trailer, der euch die Dualsense-Features der neuen PS5-Version des Spiels vorstellt.

The Medium wird am 3. September 2021 Premiere auf PlayStation 5 feiern. Es wird auch eine Handelsverison geben, die ihr euch bereits bei Amazon vorbestellen* könnt. Im Zuge dessen bekommt am gleichen Tag übrigens auch die Xbox-Fassung eine physische Veröffentlichung spendiert.

„Auf PlayStation 5 nutzen wir die Vorteile des DualSense-Controllers der Konsole voll aus, um noch tiefer in das Geheimnis des Niwa-Hotels einzutauchen. Unser Ziel ist es, dass SpielerInnen Mariannes Reaktionen auf das Geschehen spüren, während sie die Spielwelt erkunden und mit ihr interagieren“, erklärt Szymon Erdmański, Producer bei Bloober Team.

Die nächste physische Ehre gebührt dem Soundtrack zum Spiel aus der Feder von Akira Yamaoka (Silent Hill) und Arkadiusz Reikowski (Layers of Fear). Der erscheint nämlich in Zusammenarbeit mit Black Screen Records (aus Köln) auf CDs und Vinyl. Ihr könnt ihn euch ab sofort bei Black Screen Records vorbestellen*.

Als Besonderheit weist The Medium zwei Parallelwelten auf, zwischen denen SpielerInnen ständig hin- und herwechseln können und müssen. Dieses „Dual-Reality-Gameplay“ hat man sich sogar patentiert.

Bildmaterial: The Medium, Bloober Team